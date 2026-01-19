Русские дроны расплавили особый объект ВСУ: главная новость СВО 19 января

Десятки российских дронов в ночь на 19 января атаковали объекты в Днепре и Днепропетровской области.
В Сети распространились кадры последствий атаки. Дрон, вероятно, с термитной боевой частью буквально расплавил железнодорожный мост в поселке Васильковка. На кадрах запечатлен момент, как полотно моста, которое стало плавиться после удара БПЛА, буквально стекает огненной струей вниз.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru раскрыл цели, по которым могли наносить удары ВС РФ.
«В приоритете предприятия, центры генерации электроэнергии, газопереработки. Все это подлежит немедленному уничтожению. Будем обезглавливать командные пункты, которые находятся вблизи большого года. Днепропетровск — это логистический центр, командный узел связи там не один, есть заглубленные командные пункты и подвижные оперативные пункты, центры принятия решений, которые скрываются в перелесках и каких-то зданиях», — сказал Попов.
Промышленные предприятия, работающие на военно-промышленный комплекс Украины, находятся не столько в центре Днепропетровска, сколько на окраинах. Цеха тоже могли попасть под удар, убежден эксперт.
Генерал добавил, что днепропетровское направление является для ВС РФ особенно актуальным в плане освобождения левобережья Днепра и части Запорожской области, чтобы обеспечить безопасность ДНР.