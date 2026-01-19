Модный дом Gucci уволил Эштона Кутчера из-за лишнего веса

Итальянский модный дом Gucci прекратил сотрудничество с американским актером Эштоном Кутчером из-за лишнего веса, о чем сам артист сообщил в интервью Entertainment Tonight.
По словам 47-летнего актера, во время его модельной карьеры Gucci пригласило его для участия в рекламной кампании. Кутчер прибыл в Италию, однако после примерки Тому Форду не понравился его внешний вид, после чего актера отстранили от съемок.
Кутчер вспомнил, что ему предложили примерить купальный костюм розового цвета. Он подчеркнул, что его вес в тот момент составлял около 81 кг, на что Форд якобы сказал: «Он слишком полный», после чего сотрудничество было прекращено.
Тем не менее, актер отметил, что сейчас он и Форд с юмором вспоминают данный инцидент, и между ними нет никаких обид. Кутчер также подчеркнул, что многие люди испытывают неуверенность в себе, независимо от внешности.
Ранее сообщалось, что полиция Италии проверит Versace, Gucci, D&G и Prada из-за нарушения прав работников.