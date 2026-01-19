Умер основатель дома моды Valentino

Валентино Гаравани родился в городе Вогера на севере Италии в 1932 году. По окончании школы учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже, стажировался у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. Вернувшись в Италию, он открыл собственную швейную мастерскую в Риме и вместе с партнером Джанкарло Джамметти основал дом моды Valentino в начале 1960-х.