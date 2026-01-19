Ричмонд
Умер основатель дома моды Valentino

Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель дома моды Valentino, умер в возрасте 93 лет, сообщает Women’s Wear Daily.

Источник: Reuters

Он скончался в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме.

Прощание с Гаравани пройдет 21 и 22 января, а в пятницу, 23 января, его похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).

Валентино Гаравани родился в городе Вогера на севере Италии в 1932 году. По окончании школы учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже, стажировался у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. Вернувшись в Италию, он открыл собственную швейную мастерскую в Риме и вместе с партнером Джанкарло Джамметти основал дом моды Valentino в начале 1960-х.

Материал дополняется