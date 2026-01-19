Радиостанция Судного дня передала новое послание со словом ноосфера

Частотный диапазон, в котором вещает УВБ-76, предназначен для совместного использования различными радиоэлектронными средствами. Это означает, что теоретически на этой частоте могут вести передачу различные организации или люди. Однако, для чего она создана и кто передает сообщения, до сих пор неизвестно.