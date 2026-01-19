Радиостанция Судного дня передала новое послание со словом ноосфера

Радиостанция «Судного дня», известная в народе как «Жужжалка», снова выдала очередное интригующее сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В эфире, который прошел 19 января 2026 года в 18:50 по московскому времени, был передан новый загадочный сигнал.
В этот раз звучала комбинация цифр и букв: «НЖТИ 97281 НООСФЕРА 5176 3559».
Послание передавалось в виде шифра из имен на фоне шипения, старинных мелодий и помех: «Николай, Женя, Татьяна, Иван…» И так далее.
Отметим, что термин «ноосфера» обозначает высшую стадию эволюции биосферы, когда разум человека становится главным движущим фактором развития Земли.
Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», работает на коротких волнах на частоте 4625 кГц. Ее название возникло благодаря характерному «жужжащему» звуку, который часто прерывается редкими зашифрованными сообщениями. Радиостанция активно работает с конца 1970-х годов.
Частотный диапазон, в котором вещает УВБ-76, предназначен для совместного использования различными радиоэлектронными средствами. Это означает, что теоретически на этой частоте могут вести передачу различные организации или люди. Однако, для чего она создана и кто передает сообщения, до сих пор неизвестно.
Ранее, 15 января, «Жужжалка» выходила с другим, не менее странным посланием. В эфире была передана некая комбинация символов, в том числе слово «ботва». А 13 и 14 января радиостанция передавала одно слово в день, в том числе нечто непереводимое вроде «раекориал» и «люэсобаул».