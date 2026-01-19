Суд отказал блогеру Лерчек в возврате изъятых при обысках драгоценностей

Гагаринский суд Москвы отказал блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в возврате изъятых во время обысков драгоценностей. Ходатайство, которое подал адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев, было отклонено.
«Изъятые во время обыска ювелирные украшения, а также часы не являются вещественными доказательствами, поэтому суд не может решить их судьбу», — цитирует судью ТАСС.
Сторона защиты отметила, что Лерчек намерена продать драгоценности, а вырученные с них средства потратить на содержание детей. При этом стоимость изъятых ювелирных украшений и часов в суде не уточнялась.
Ранее KP.RU сообщал, что Валерия Чекалина пытается погасить свои долги перед налоговой службой. Не так давно она смогла внести около 3 млн рублей. На текущий момент задолженность блогера перед ФНС составляет 171,5 млн рублей.