Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отказал блогеру Лерчек в возврате изъятых при обысках драгоценностей

Суд в Москве отклонил ходатайство адвоката Лерчек о возврате ювелирных украшений и часов, изъятых во время обысков.

Гагаринский суд Москвы отказал блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в возврате изъятых во время обысков драгоценностей. Ходатайство, которое подал адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев, было отклонено.

«Изъятые во время обыска ювелирные украшения, а также часы не являются вещественными доказательствами, поэтому суд не может решить их судьбу», — цитирует судью ТАСС.

Сторона защиты отметила, что Лерчек намерена продать драгоценности, а вырученные с них средства потратить на содержание детей. При этом стоимость изъятых ювелирных украшений и часов в суде не уточнялась.

Ранее KP.RU сообщал, что Валерия Чекалина пытается погасить свои долги перед налоговой службой. Не так давно она смогла внести около 3 млн рублей. На текущий момент задолженность блогера перед ФНС составляет 171,5 млн рублей.