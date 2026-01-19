Эксперт Васильев рассказал, как бороться с сосульками в частном доме

По его словам, это происходит из-за ошибок в утеплении и вентиляции подкровельного пространства. В правильно сконструированной холодной крыше чердак должен быть неотапливаемым и хорошо проветриваемым, а его температура — близкой к уличной. Тепло из дома, попадая на чердак, нагревает кровельное покрытие изнутри, вызывая подтаивание снега. Ключевыми проблемами являются недостаточный или поврежденный слой утеплителя, отсутствие эффективной вентиляции, а также ошибки в устройстве утепления мансардных этажей.