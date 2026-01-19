Ричмонд
Эксперт Васильев рассказал, как бороться с сосульками в частном доме

Эксперт Федор Васильев заявил, что сосульки на крыше частного дома могут появиться из-за ошибок в утеплении и вентиляции подкровельного пространства.

Источник: Аргументы и факты

Основной причиной образования сосулек на крышах является проникновение тепла из жилых помещений на чердак. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

По его словам, это происходит из-за ошибок в утеплении и вентиляции подкровельного пространства. В правильно сконструированной холодной крыше чердак должен быть неотапливаемым и хорошо проветриваемым, а его температура — близкой к уличной. Тепло из дома, попадая на чердак, нагревает кровельное покрытие изнутри, вызывая подтаивание снега. Ключевыми проблемами являются недостаточный или поврежденный слой утеплителя, отсутствие эффективной вентиляции, а также ошибки в устройстве утепления мансардных этажей.

Эксперт рекомендует бороться с первоисточником проблемы, а не сбивать снег и лед, что опасно и повреждает кровлю. Для диагностики необходимо проверить чердак на наличие наледи и повышенной влажности, при необходимости использовать тепловизор. Только после устранения теплопотерь и налаживания вентиляции можно рассматривать установку греющего кабеля в водостоках как дополнительную меру.

Ранее сообщалось, что большинство россиян недовольны работой своих УК.