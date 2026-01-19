Ричмонд
СК наградил Киселева памятной медалью «80 лет Победы»

Бастрыкин вручил Киселеву памятную медаль «80 лет Победы».

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Следственный комитет России наградил генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева памятной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Председатель СК России Александр Бастрыкин в понедельник встретился с журналистами российских СМИ. В рамках мероприятия прошло совещание, посвященное актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.

Бастрыкин также поблагодарил представителей СМИ за внимание к деятельности ведомства, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.

«Памятными медалями “80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов” отмечены … генеральный директор МИА “Россия сегодня” Дмитрий Киселев», — говорится в Telegram-канале СК РФ.