СК наградил Киселева памятной медалью «80 лет Победы»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Следственный комитет России наградил генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева памятной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
Председатель СК России Александр Бастрыкин в понедельник встретился с журналистами российских СМИ. В рамках мероприятия прошло совещание, посвященное актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.
Бастрыкин также поблагодарил представителей СМИ за внимание к деятельности ведомства, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.
«Памятными медалями “80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов” отмечены … генеральный директор МИА “Россия сегодня” Дмитрий Киселев», — говорится в Telegram-канале СК РФ.