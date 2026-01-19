Умер Валентино Гаравани, итальянский модельер и основатель дома моды Valentino. Ему было 93 года. Сообщение о смерти итальянского дизайнера появилось в официальном аккаунте Гаравани в соцсетях.
Гаравани ушел из жизни на 93-м году в своей римской резиденции, окруженный близкими. Его смерть стала большой утратой для всего мира моды, а также для многочисленных поклонников его таланта.
Как сообщает пресс-служба его бренда в соцсетях, смерть модельера наступила спокойно, и в ближайшие дни состоятся траурные мероприятия.