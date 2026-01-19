Сергей Собянин вручил премию города корреспонденту «АиФ» Ольге Шаблинской

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 января вручил московским журналистам правительственные столичные премии в области журналистики за лучшие работы 2025 года. Одной из лауреатов престижной награды стала специальный корреспондент отдела культуры социальной политики газеты «Аргументы и факты» Ольга Шаблинская.
Премия присуждается с 2001 года за наиболее талантливые и социально значимые материалы о Москве и москвичах. В этом году Ольга Шаблинская была отмечена за многолетнюю плодотворную работу по освещению культурной жизни столицы.
Ольга — потомственный журналист, работающий в штате «АиФ» с 1999 года. За свою карьеру она не раз удостаивалась профессиональных наград. Вручение премии мэром Москвы — это признание её вклада в создание яркого и объективного медиаобраза столицы, её театров, музеев, фестивалей и, конечно, людей, которые формируют культурное пространство города.
Традиционно журналисты ИД «Аргументы и факты» входят в число лауреатов этой почётной награды, что подтверждает высокий уровень и общественную ценность их работы.