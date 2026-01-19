Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин вручил премию города корреспонденту «АиФ» Ольге Шаблинской

Корреспондента «АиФ» Ольгу Шаблинскую отметили премией за многолетнюю плодотворную работу по освещению культурной жизни Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 января вручил московским журналистам правительственные столичные премии в области журналистики за лучшие работы 2025 года. Одной из лауреатов престижной награды стала специальный корреспондент отдела культуры социальной политики газеты «Аргументы и факты» Ольга Шаблинская.

Премия присуждается с 2001 года за наиболее талантливые и социально значимые материалы о Москве и москвичах. В этом году Ольга Шаблинская была отмечена за многолетнюю плодотворную работу по освещению культурной жизни столицы.

Ольга — потомственный журналист, работающий в штате «АиФ» с 1999 года. За свою карьеру она не раз удостаивалась профессиональных наград. Вручение премии мэром Москвы — это признание её вклада в создание яркого и объективного медиаобраза столицы, её театров, музеев, фестивалей и, конечно, людей, которые формируют культурное пространство города.

Традиционно журналисты ИД «Аргументы и факты» входят в число лауреатов этой почётной награды, что подтверждает высокий уровень и общественную ценность их работы.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше