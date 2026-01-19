Обнаружена способная использовать орудия труда корова

Для этого ученые положили рядом с коровой швабру с жесткой щетиной и проследили за ее действиями. Оказалось, что питомец фермера не только умел манипулировать шваброй, но и понимал разницу между ее жесткой щетиной и полированной ручкой. Это проявлялось в том, что корова использовала щетину для быстрой очистки шкуры на спине, а при обработке мягкой кожи на нижней части туловища, которую швабра может повредить, она переворачивала щетку и пользовалась ручкой в качестве инструмента.