Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии: есть одно противоречие

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Норвегии полностью контролируют процесс присуждения Нобелевской премии мира. Его слова прозвучали в беседе с телеканалом телеканал NBC News.
По мнению Трампа, утверждения о независимости Нобелевского комитета не соответствуют действительности. При этом в Осло, добавил глава Белого дома, предпочитают отрицать свое влияние. Хотя на деле власти, уверен американский лидер, его оказывают.
«Норвегия полностью это контролирует, несмотря на то, что они говорят», — заявил Трамп.
Он также добавил, что норвежские власти якобы имеют «прямое отношение» к присуждению Нобелевской премии мира.
Тогда же Трамп высказался о получении им Нобелевской премии мира. Он заверил, что ему «все равно» на награду. Мол, какого-то ярого стремления ее забрать вовсе нет. Правда, в таких условиях фразы выглядят противоречиво — с чего бы Трампу беспокоиться о том, кто влияет на премию, если она ему не нужна?