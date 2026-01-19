Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии: есть одно противоречие

Тогда же Трамп высказался о получении им Нобелевской премии мира. Он заверил, что ему «все равно» на награду. Мол, какого-то ярого стремления ее забрать вовсе нет. Правда, в таких условиях фразы выглядят противоречиво — с чего бы Трампу беспокоиться о том, кто влияет на премию, если она ему не нужна?