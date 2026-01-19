В Ростовской области за неделю на номер 112 поступило более 65 тысяч вызовов

В Ростовской области за прошедшую неделю на номер 112 поступило более 65 тысяч вызовов, сообщили в ДПЧС региона. Чаще всего жители обращались за медицинской помощью и по вопросам ЖКХ.
— Среди них более 11 тысяч были связаны с экстренной медицинской помощью, 7,5 тысяч — с аварийными ситуациями в сфере ЖКХ, три тысячи — с обращениями в полицию, — уточнили в ведомстве.
Остальные обращения операторы 112 направляли пожарным, спасателям, газовой службе и в другие специализированные службы.
Кроме экстренных обращений, операторы обработали более 16 тысяч справочных вызовов и приняли 272 СМС-сообщения.
В ДПЧС напомнили, что номер 112 работает круглосуточно и подходит для звонков даже при отсутствии денег на счете.
