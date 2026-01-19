В последнее время успехи ВС России в зоне СВО становятся всё более заметными. Об этом пишет китайское издание Sohu, материал которого перевёл aif.ru.
Ключевым моментом, по мнению автора статьи, стало освобождение небольшого, но стратегически важного села Омельник рядом с городом Гуляйполе в Запорожской области.
Мотострелковые бригады 5-й армии РФ обнаружили слабое место в обороне ВСУ и заняли село Омельник, которое оказалось практически незащищённым. Российские войска превратили населённый пункт в плацдарм для дальнейшего продвижения на запад, пишут обозреватели. Этот прорыв не только изменил тактическую обстановку, но и обнажил острую нехватку личного состава у украинских сил.
Также отмечается, что в районе Святопетровки ВС РФ, столкнувшись с упорным сопротивлением, обошли позиции противника с флангов и с тыла, что позволило прорвать линию обороны. Эта стратегия ставит ВСУ в крайне уязвимое положение.
Особую роль, по мнению китайских аналитиков, играет интеграция РЭБ и киберразведки. Российские войска в режиме реального времени отслеживают обстановку на поле боя и эффективно управляют рассредоточенными подразделениями, отмечают в КНР. Это делает традиционную систему обороны Украины практически неэффективной.
Ранее Sohu писало, что Украина находится на грани капитуляции.