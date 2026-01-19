Sohu: ВС РФ будут использовать село Омельник под Гуляйполем как плацдарм

Мотострелковые бригады 5-й армии РФ обнаружили слабое место в обороне ВСУ и заняли село Омельник, которое оказалось практически незащищённым. Российские войска превратили населённый пункт в плацдарм для дальнейшего продвижения на запад, пишут обозреватели. Этот прорыв не только изменил тактическую обстановку, но и обнажил острую нехватку личного состава у украинских сил.