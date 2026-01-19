В Польше заменят определения «муж» и «жена» на «супруг № 1» и «супруг № 2»

3 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что Деснянский районный суд Киева впервые признал брачными отношениями* совместное проживание двух мужчин с гражданством Украины. Суд выяснил, что мужчины проживали вместе с 2013 года и зарегистрировали свои отношения* в США. При этом такое решение суда противоречит украинским конституционным нормам, поскольку в кодексе брак обозначен как добровольный союз мужчины и женщины.