В Польше заменят определения «муж» и «жена» на «супруг № 1» и «супруг № 2»

В Польше заменят определения муж и жена на «супруг № 1» и «супруг № 2». Об этом сообщило министерство цифровизации республики.

В Польше заменят определения муж и жена на «супруг № 1» и «супруг № 2». Об этом сообщило министерство цифровизации республики.

Сейчас уже готовится соответствующее распоряжение. По словам представителей ведомства, подобные меры обусловлены необходимостью обеспечить исполнение вердикта Суда ЕС, принуждающего Варшаву признавать заключенные в других странах сообщества однополые браки*.

— Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», — говорится на сайте ведомства.

Признание однополых браков является одним из положений, которыми руководствуется Евросоюз при принятии стран в сообщества. Так, в августе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что для вступления в Евросоюз (ЕС) Украина должна на официальном уровне разрешить однополые браки*.

3 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что Деснянский районный суд Киева впервые признал брачными отношениями* совместное проживание двух мужчин с гражданством Украины. Суд выяснил, что мужчины проживали вместе с 2013 года и зарегистрировали свои отношения* в США. При этом такое решение суда противоречит украинским конституционным нормам, поскольку в кодексе брак обозначен как добровольный союз мужчины и женщины.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

