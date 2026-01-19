Ричмонд
Самойлова и Джиган не явились в суд на слушание о разводе

В Москве состоялось судебное заседание по расторжению 12-летнего брака Оксаны Самойловой и Джигана.

Источник: Аргументы и факты

В Москве 19 января состоялось закрытое судебное заседание по расторжению 12-летнего брака блогера Оксаны Самойловой и рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана). Оба супруга на процесс не пришли, предпочтя отдых за границей: Самойлова находится в Куршевеле, а Джиган — в Дубае.

Несмотря на ранее предоставленный двухмесячный срок для примирения, пара не отозвала заявление о разводе. В суде присутствовали только их адвокаты, подтвердившие обоюдное решение.

Адвокат Самойловой Олег Тонаканян заявил, что споров о разделе имущества или детях в рамках этого процесса нет: «Никакого судебного спора о разделе имущества или месте проживания детей не существует — это решается в рамках других инстанций». Вопросы о детях также урегулированы — оба родителя сохранят право на встречи с ними.