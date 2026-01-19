Самойлова и Джиган не явились в суд на слушание о разводе

Адвокат Самойловой Олег Тонаканян заявил, что споров о разделе имущества или детях в рамках этого процесса нет: «Никакого судебного спора о разделе имущества или месте проживания детей не существует — это решается в рамках других инстанций». Вопросы о детях также урегулированы — оба родителя сохранят право на встречи с ними.