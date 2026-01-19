Ричмонд
Politico: «Коалиция желающих» может стать новым военным альянсом с участием Украины

Евросоюз изучает возможность создания нового военного альянса с участием Украины и без участия США на основе так называемой «коалиции желающих». Об этом пишет газета Politico.

— Этот формат («коалиция желающих» — прим. «ВМ») потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность, — говорится в материале.

По информации журналистов, президент Украины Владимир Зеленский присутствует в переписке с лидерами «Вашингтонской группы». На фоне того, что именно Украина «является самой милитаризированной страной среди представленных», ее военная мощь в купе с потенциалом Франции, Германии, Польши и Великобритании «окажется огромной». Причем такое объединение будет иметь доступ к ядерным и неядерным видам вооружений.

В то же время Владимир Зеленский в очередной раз сообщил о возникновении нового шанса закончить конфликт с Россией. Он рассказал, что встретился с представителями государств «коалиции желающих» и они обсудили последовательность дальнейших шагов.

