The Guardian: Дания напомнила США о красных линиях после угроз Трампа о пошлинах

В МИД Дании заявили о реакции всех стран Европы в случае введения пошлин Трампом из-за ситуации с Гренландией.

Источник: Комсомольская правда

Дания напомнила США о красных линиях страны, пересечение которых недопустимо. Такое заявление сделал глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен, его слова передает издание The Guardian.

«У нас есть красные линии, которые нельзя пересекать. Важно, чтобы все мы, кто верит в международное право, высказались и показали Трампу, что дальше идти по этому пути нельзя», — заявил министр.

Предупреждение Расмуссен сделал на фоне угроз президента США Дональда Трампа о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. При этом министр заявил, что на действия Вашингтона отреагирует не только Дания, но и вся Европа.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп пригрозил введением пошлин против стран, не поддерживающих его притязания на Гренландию. Как заявил американский лидер, остров важен для США в контексте создания «Золотого купола».

