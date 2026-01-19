Ричмонд
Пенсионер из Тюмени отдал курьеру мошенников золото на 14,8 млн рублей

В Тюмени пожилой мужчина отдал мошенникам 1,25 килограмма золота, поверив, что ему звонят «правоохранители». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Пенсионер обменял на драгоценный металл более 14,8 миллиона рублей, после чего передал средства курьеру.

Источник: Life.ru

«Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионера, представились ему сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили его обменять хранившиеся в банке сбережения на золото», — уточнили в прокуратуре.

Следствие уже возбудило уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что всего за неделю жертвами телефонных аферистов оказались 59 жителей Тюменской области. Сумма похищенного перевалила отметку в 26 миллионов рублей.

Ранее в Москве была задержана девушка, поджёгшая петарды под инкассаторской машиной на закрытой парковке по указанию мошенников. По данным следствия, она выполняла инструкции неизвестных аферистов, которые ввели её в заблуждение.

