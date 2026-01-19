Пенсионер из Тюмени отдал курьеру мошенников золото на 14,8 млн рублей

В Тюмени пожилой мужчина отдал мошенникам 1,25 килограмма золота, поверив, что ему звонят «правоохранители». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Пенсионер обменял на драгоценный металл более 14,8 миллиона рублей, после чего передал средства курьеру.