Пенсионер из Тюмени отдал курьеру мошенников золото на 14,8 млн рублей

«Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионера, представились ему сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили его обменять хранившиеся в банке сбережения на золото», — уточнили в прокуратуре.
Следствие уже возбудило уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что всего за неделю жертвами телефонных аферистов оказались 59 жителей Тюменской области. Сумма похищенного перевалила отметку в 26 миллионов рублей.
Ранее в Москве была задержана девушка, поджёгшая петарды под инкассаторской машиной на закрытой парковке по указанию мошенников. По данным следствия, она выполняла инструкции неизвестных аферистов, которые ввели её в заблуждение.
