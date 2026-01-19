DM: мать пропавшего 35 лет назад ребенка рассказала, что с ним произошло

Мать ребенка, который исчез на острове в Греции 35 лет назад, рассказала, что, по ее мнению, с ним произошло, пишет Daily Mail.
Мальчик пропал, когда ему было около двух лет. Это случилось на греческом острове Кос в 1991 году.
В 2012 году появилась версия о гибели мальчика в результате несчастного случая. В то же время по прошествии трех лет поступило анонимное сообщение от мужчины, который заявил, что ребенка убил некий водитель экскаватора. Тем не менее мать мальчика этому не верит.
«Госпожа Нидхэм заявила, что, по ее мнению, ее сын мог стать жертвой цыганской банды торговцев людьми, которые затем продали его для незаконного усыновления», — сказано в материале.
Она рассказала, что недавно получила письмо. В нем женщина утверждала, что ее молодой человек является пропавшим ребенком. Мать исчезнувшего мальчика передала эту информацию в полицию. Теперь специалисты планируют провести ДНК-тест, чтобы определить, действительно ли мужчина является пропавшим 35 лет назад мальчиком.