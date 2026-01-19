Никита Джигурда подал в суд на собственника ПВЗ маркетплейса за оскорбления

Известный российский артист Никита Джигурда подал в суд на женщину, которая занимается франшизой выдачи заказов маркетплейса. Джигурда хочет, чтобы его имя, честь и репутация были защищены, так как его оскорбили. Об этом сообщает «МК».
По информации газеты, эта женщина раньше работала в администрации небольшого поселка в Иркутской области. Сейчас она также занимается дизайном интернет-заказов и управляет пунктом выдачи интернет-магазина.
Дата рассмотрения дела пока неизвестна. Джигурда не рассказал, в чем именно он обвиняет хозяйку ПВЗ. Сейчас судья рассматривает материалы дела и решает, можно ли принять этот иск.
Ранее KP.RU сообщил, что Анастасия Волочкова рассказала, как она помирилась с Джигурдой после большой ссоры в 2024 году. Оказалась, что она пригласила артиста на юбилейный вечер, как и ряд других известных людей.