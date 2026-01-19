Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Джигурда подал в суд на собственника ПВЗ маркетплейса за оскорбления

В пункте выдачи маркетплейса нахамили Джигурде, и он пошел в суд.

Источник: Комсомольская правда

Известный российский артист Никита Джигурда подал в суд на женщину, которая занимается франшизой выдачи заказов маркетплейса. Джигурда хочет, чтобы его имя, честь и репутация были защищены, так как его оскорбили. Об этом сообщает «МК».

По информации газеты, эта женщина раньше работала в администрации небольшого поселка в Иркутской области. Сейчас она также занимается дизайном интернет-заказов и управляет пунктом выдачи интернет-магазина.

Дата рассмотрения дела пока неизвестна. Джигурда не рассказал, в чем именно он обвиняет хозяйку ПВЗ. Сейчас судья рассматривает материалы дела и решает, можно ли принять этот иск.

Ранее KP.RU сообщил, что Анастасия Волочкова рассказала, как она помирилась с Джигурдой после большой ссоры в 2024 году. Оказалась, что она пригласила артиста на юбилейный вечер, как и ряд других известных людей.