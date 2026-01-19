Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Онуфриенко: потребность РФ в дронах-камикадзе будет расти

Эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что дроны-камикадзе являются незаменимым расходным материалом в зоне боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Дроны-камикадзе являются незаменимым расходным материалом в зоне конфликта, спрос на них будет увеличиваться. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

По его словам, потребность в таких беспилотниках растет быстрее, чем в других типах БПЛА. Эксперт подчеркнул, что даже многократное увеличение объемов производства не сможет полностью удовлетворить нужды армии, поскольку ударных систем на передовой всегда требуется много.

Онуфриенко отметил, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем. Говорить же об экспортном потенциале России в этой сфере, по его мнению, не стоит до окончания специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Киев свернул заказ БПЛА у Helsing после провальных испытаний.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше