Эксперт Онуфриенко: потребность РФ в дронах-камикадзе будет расти

Дроны-камикадзе являются незаменимым расходным материалом в зоне конфликта, спрос на них будет увеличиваться. Об этом в эфире радио Sputnik заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
По его словам, потребность в таких беспилотниках растет быстрее, чем в других типах БПЛА. Эксперт подчеркнул, что даже многократное увеличение объемов производства не сможет полностью удовлетворить нужды армии, поскольку ударных систем на передовой всегда требуется много.
Онуфриенко отметил, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем. Говорить же об экспортном потенциале России в этой сфере, по его мнению, не стоит до окончания специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что Киев свернул заказ БПЛА у Helsing после провальных испытаний.