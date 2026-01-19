МИД Молдавии заявил о выходе из СНГ

Срочная новость.
Молдавия покинет содружество независимых государств после официальной денонсации основных соглашений, на основании которых республика вступила в Содружество. Об этом заявил глава МИД.
