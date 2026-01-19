В Госдуму внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной»

Проект предлагает изменить статью 179 Гражданского кодекса РФ о сделках, заключённых под влиянием обмана или угроз. Согласно поправке, бремя доказывания того, что покупатель знал о мошенничестве, ляжет на продавца. Это должно предотвратить практику, когда формальные основания используются для «отъема» уже проданной недвижимости.
Напомним, сегодня, 19 января, судебные приставы пришли в скандальную квартиру Долиной и убедились, что решение суда добровольно исполнено в установленный срок, составив соответствующий акт. Затем адвокат Лурье согласилась принять ключи от квартиры и гордо их продемонстрировала. Теперь с Долиной могут взыскать за выселение из скандальной квартиры 8,6 млн рублей. Новая хозяйка теперь может на законных основаниях туда заезжать, а Life.ru выяснил, где будет жить певица.
