В Госдуму внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной»

Напомним, сегодня, 19 января, судебные приставы пришли в скандальную квартиру Долиной и убедились, что решение суда добровольно исполнено в установленный срок, составив соответствующий акт. Затем адвокат Лурье согласилась принять ключи от квартиры и гордо их продемонстрировала. Теперь с Долиной могут взыскать за выселение из скандальной квартиры 8,6 млн рублей. Новая хозяйка теперь может на законных основаниях туда заезжать, а Life.ru выяснил, где будет жить певица.