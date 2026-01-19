Ричмонд
Проект «Оттепель»: из-за чего принц Уильям нанял кризисного пиар-менеджера

Принц Уильям опасается возвращения принца Гарри и Меган в Британию.

Источник: Комсомольская правда

Причина найма кризисного пиар-менеджера для принца Уильяма и Кейт Миддлтон связана с возвращением принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники близкие к британской королевской семье.

Официальное заявление Кенсингтонского дворца утверждает, что Лиза Рейвенскрофт была нанята как специалист по связям с общественностью. Источники издания указывают, что на самом деле Уильям и Кейт готовятся к возможным проблемам из-за возвращения Гарри и Меган.

Газета связывает ситуацию с проектом «Оттепель». Он представляет собой заговор британских элит в поддержку Гарри и Меган. Публичная кампания вокруг их возвращения является попыткой вынудить королевскую семью организовать для них торжественный прием.

Ранее KP.RU писал, что принц Гарри и Меган могут прервать свое пребывание в США. Королевский эксперт Том Сайкс отметил, что жена принца может вернуться уже этим летом. Это станет возможным, если Гарри сумеет добиться восстановления государственной охраны для своей семьи.

