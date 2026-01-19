Проект «Оттепель»: из-за чего принц Уильям нанял кризисного пиар-менеджера

Ранее KP.RU писал, что принц Гарри и Меган могут прервать свое пребывание в США. Королевский эксперт Том Сайкс отметил, что жена принца может вернуться уже этим летом. Это станет возможным, если Гарри сумеет добиться восстановления государственной охраны для своей семьи.