В Узбекистане отец убил пятимесячного ребенка, засунув ему в рот носок

В Узбекистане врачи несколько дней пытались спасти младенца, поступившего в состоянии клинической смерти из-за засунутого отцом в рот носка.

Источник: Комсомольская правда

В Узбекистане пятимесячный ребенок умер после того, как отец засунул ему в рот носок. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на местные СМИ.

Отмечается, что мужчина поместил носок в рот младенца, чтобы тот перестал плакать. Мать срочно отвезла ребенка в больницу, куда малыш поступил в состоянии клинической смерти без дыхания и сердцебиения. Четыре дня младенец провел в реанимации, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

В отношении отца ребенка правоохранителями было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда, повлекшего смерть. Мужчине грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Свердловской области осудили мужчину, признанного виновным в смерти двухмесячного сына. Отец положил младенца на диван для кормления и уснул, в то время как ребенок перевернулся лицом в подушку и скончался от острой асфиксии.