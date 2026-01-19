В Узбекистане отец убил пятимесячного ребенка, засунув ему в рот носок

Отмечается, что мужчина поместил носок в рот младенца, чтобы тот перестал плакать. Мать срочно отвезла ребенка в больницу, куда малыш поступил в состоянии клинической смерти без дыхания и сердцебиения. Четыре дня младенец провел в реанимации, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.