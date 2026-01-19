В Узбекистане отец убил пятимесячного ребенка, засунув ему в рот носок

В Узбекистане пятимесячный ребенок умер после того, как отец засунул ему в рот носок. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на местные СМИ.
Отмечается, что мужчина поместил носок в рот младенца, чтобы тот перестал плакать. Мать срочно отвезла ребенка в больницу, куда малыш поступил в состоянии клинической смерти без дыхания и сердцебиения. Четыре дня младенец провел в реанимации, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.
В отношении отца ребенка правоохранителями было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда, повлекшего смерть. Мужчине грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.
Ранее KP.RU сообщал, что в Свердловской области осудили мужчину, признанного виновным в смерти двухмесячного сына. Отец положил младенца на диван для кормления и уснул, в то время как ребенок перевернулся лицом в подушку и скончался от острой асфиксии.