Продюсер Дворцов: скандал с квартирой не заставил Долину снизить гонорары

Продюсер Дворцов рассказал aif.ru, как скандал с квартирой повлиял на гонорары Долиной. Певица через пару дней должна вернуться в Россию из Абу-Даби. Пока что она отдыхает в ОАЭ после разбирательства с квартирой в Хамовниках. Недавно Международный дом музыки отменил юбилейный концерт певицы из-за жалоб зрителей, но на сумме гонораров артистки это не сказалось, заявил aif.ru продюсер Сергей Дворцов.