Продюсер Дворцов: скандал с квартирой не заставил Долину снизить гонорары

Продюсер Дворцов рассказал aif.ru, как скандал с квартирой повлиял на гонорары Долиной. Певица через пару дней должна вернуться в Россию из Абу-Даби. Пока что она отдыхает в ОАЭ после разбирательства с квартирой в Хамовниках. Недавно Международный дом музыки отменил юбилейный концерт певицы из-за жалоб зрителей, но на сумме гонораров артистки это не сказалось, заявил aif.ru продюсер Сергей Дворцов.
«По моей информации, Лариса Долина не стала снижать сумму гонораров, несмотря на разбирательства. Сейчас ее выступление стоит 7−8 млн рублей. Могу сказать точно, что часть концертов отменили, но выступления у артистки все еще есть», — отметил он.
Покупательница квартиры Полина Лурье 19 января получила ключи от квартиры в Хамовниках. На процедуре передачи присутствовали приставы. Сама Долина на встречу не приехала.
