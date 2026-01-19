Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольное казино в Ростовской области закрыли прямо во время игры

В Ростовской области оперативники пресекли подпольное казино в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полицейские закрыли подпольное казино в Каменске-Шахтинском и задержали троих организаторов незаконных азартных игр. Об этом рассказали в региональном МВД. Сотрудники правоохранительных органов остановили работу группы во время очередной игры.

— Трое жителей города Каменск-Шахтинский в возрасте от 20 до 42 лет использовали помещение, обеспечив его необходимым оборудованием, создали группу в одном из мессенджеров, где сообщали даты проведения игр с фиксированным входным тарифом, — заявили в ведомстве.

По данным полиции, участники вели учет денег, полученных от игр.

Во время обысков изъяли мобильные телефоны, профессиональное игровое оборудование, документы и другие предметы, которые могут стать доказательствами.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу, мероприятия по делу продолжаются.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше