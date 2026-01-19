Подпольное казино в Ростовской области закрыли прямо во время игры

В Ростовской области полицейские закрыли подпольное казино в Каменске-Шахтинском и задержали троих организаторов незаконных азартных игр. Об этом рассказали в региональном МВД. Сотрудники правоохранительных органов остановили работу группы во время очередной игры.
— Трое жителей города Каменск-Шахтинский в возрасте от 20 до 42 лет использовали помещение, обеспечив его необходимым оборудованием, создали группу в одном из мессенджеров, где сообщали даты проведения игр с фиксированным входным тарифом, — заявили в ведомстве.
По данным полиции, участники вели учет денег, полученных от игр.
Во время обысков изъяли мобильные телефоны, профессиональное игровое оборудование, документы и другие предметы, которые могут стать доказательствами.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу, мероприятия по делу продолжаются.
