Сеул и Пхеньян хотят добиться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО

Южная Корея официально решила подать заявку в ЮНЕСКО на включение тхэквондо в список нематериального культурного наследия. Сеул планирует направить документы в марте, спустя два года после того, как аналогичную заявку подала КНДР. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию культурного наследия Республики Корея.

Источник: Life.ru

«Мы планируем в марте подать в секретариат при Межправительственном комитете по охране нематериального культурного наследия заявку на регистрацию тхэквондо», — заявил представитель ведомства.

Заявка Северной Кореи, поданная в 2024 году, в настоящее время находится на рассмотрении, решение по ней ожидается в конце 2026 года. Юнокорейская комиссия официально выбрала тхэквондо в качестве кандидата на включение в список ЮНЕСКО.

Ранее тайский острый суп Том Ям Кунг недавно был внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, присоединившись к таким блюдам, как турецкий кофе, итальянская пицца и узбекский плов. При этом ни один российский кулинарный объект подобного статуса пока не получил. Многие россияне не согласны с таким положением дел и предлагают номинировать на включение в список традиционный холодец. 27% респондентов назвали его главным блюдом зимних застолий и основным кандидатом в наследие.

