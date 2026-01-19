Сеул и Пхеньян хотят добиться признания тхэквондо объектом наследия ЮНЕСКО

Ранее тайский острый суп Том Ям Кунг недавно был внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, присоединившись к таким блюдам, как турецкий кофе, итальянская пицца и узбекский плов. При этом ни один российский кулинарный объект подобного статуса пока не получил. Многие россияне не согласны с таким положением дел и предлагают номинировать на включение в список традиционный холодец. 27% респондентов назвали его главным блюдом зимних застолий и основным кандидатом в наследие.