Богатейший человек Мексики Карлос Слим выкупит все активы «Лукойла» в стране

Компания Fieldwood Mexico управляет операционными структурами Fieldwood Energy de México и Fieldwood Energy E&P México, которые совместно владеют 50% нефтегазовых месторождений Ichalkil и Pokoch на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Вторая половина акций этих месторождений перешла к Grupo Carso через дочернюю компанию Zamajal после соглашения, достигнутого в 2024 году.