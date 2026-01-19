Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богатейший человек Мексики Карлос Слим выкупит все активы «Лукойла» в стране

Grupo Carso планирует выкупить 100% активов «Лукойла» в Мексике.

Источник: Комсомольская правда

Мексиканская компания Grupo Carso, контролируемая миллиардером Карлосом Слимом, заключила соглашение о покупке 100% активов российского «Лукойла», попавшего под санкции. Речь только о мексиканской части активов компании. Это сообщение было опубликовано на Мексиканской фондовой бирже.

Компания Fieldwood Mexico управляет операционными структурами Fieldwood Energy de México и Fieldwood Energy E&P México, которые совместно владеют 50% нефтегазовых месторождений Ichalkil и Pokoch на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Вторая половина акций этих месторождений перешла к Grupo Carso через дочернюю компанию Zamajal после соглашения, достигнутого в 2024 году.

Сделка оценивается в 270 млн долларов за акции, а также включает обязательство Grupo Carso погасить долг Fieldwood Mexico перед «Лукойлом» в размере 330 млн долларов. Окончательные условия могут быть скорректированы после завершения всех процедур.

Завершение сделки зависит от ряда условий, включая одобрение мексиканских регуляторов и разрешение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Ранее KP.RU сообщил, что Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла».

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше