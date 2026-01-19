Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ

Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ), что позволит ей полностью выйти из объединения. Об этом в понедельник, 19 января, заявил вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой.

Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ), что позволит ей полностью выйти из объединения. Об этом в понедельник, 19 января, заявил вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой.

— Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений — Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше, — уточнил министр.

Соответствующие документы направят в парламент страны, передает ТАСС.

12 января президент Молдавии Майя Санду заявила, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией в связи с геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. Она пояснила, что такой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать», а также существовать в качестве «демократии и суверенного государства». При этом, по словам Санду, сейчас в стране нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше