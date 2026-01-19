Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ

Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ), что позволит ей полностью выйти из объединения. Об этом в понедельник, 19 января, заявил вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой.
— Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений — Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше, — уточнил министр.
Соответствующие документы направят в парламент страны, передает ТАСС.
12 января президент Молдавии Майя Санду заявила, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией в связи с геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. Она пояснила, что такой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать», а также существовать в качестве «демократии и суверенного государства». При этом, по словам Санду, сейчас в стране нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией.