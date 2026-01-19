Стала известна дата похорон итальянского модельера Валентино Гаравани

Ранее KP.RU сообщал, что Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет в своей римской резиденции в кругу родных и близких. Пресс-служба дома моды Valentino уточнила, что смерть модельера наступила спокойно. При этом причина кончины известного итальянского модельера не уточняется.