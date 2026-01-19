Стала известна дата похорон итальянского модельера Валентино Гаравани

Похороны итальянского модельера и основателя дома моды Valentino Валентино Гаравани пройдут 23 января в Риме. Об этом сообщает пресс-служба его фонда.
«Похороны пройдут в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи Анджели и Мартири на площади Республики, 8 в Риме», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
Отмечается, что начало похорон запланировано на 11:00 по местному времени. Церемония прощания с Гаравани будет проходить 21 и 22 января в Риме.
Ранее KP.RU сообщал, что Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет в своей римской резиденции в кругу родных и близких. Пресс-служба дома моды Valentino уточнила, что смерть модельера наступила спокойно. При этом причина кончины известного итальянского модельера не уточняется.