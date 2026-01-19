Сын электрика, покоривший Голливуд: что известно об основателе легендарного модного дома Валентино Гаравани

Умер создатель бренда Valentino.
Итальянский кутюрье Валентино Гаравани умер на 94‑м году жизни. Прощальная церемония и захоронение основателя модного дома Valentino состоятся в Риме в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики. Кого одевал модельер и как развивался дом Valentino — в материале URA.RU.
Биография.
Валентино Гаравани (полное имя — Валентино Клименте Людовико Гаравани, более известный как Валентино) родился в мае 1932 года в городе Вогера, расположенном неподалеку от Милана на севере Италии. Его отец работал электриком, мать занималась домашним хозяйством.
С ранних лет Валентино проявлял интерес к рисованию, моде и аксессуарам, а также помогал тете, которая занималась пошивом одежды на заказ. Родители смогли накопить средства, чтобы после окончания школы направить его на обучение в Академию искусств в Милане, куда он поступил в 1949 году.
В 1950 году он продолжил образование в Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Завершив обучение в 1951 году, Валентино пытался получить работу в крупных парижских домах моды Jacques Fath и Balenciaga, однако его кандидатура была отклонена.
Основание Valentino.
В 60-х годах деловым партнером Валентино стал Джамметти. Позже он около 20 лет занимал должность генерального директора дома моды.
В течение примерно десяти лет Гаравани проходил стажировку у французских кутюрье Жана Дессе и Ги Лароша: ночами занимался оформлением витрин, а днем создавал эскизы одежды. В 1959 году он вернулся в Италию, поселился в Риме и начал сотрудничать с дизайнерами Эмилио Шубертом и Винченцо Фердинанди.
В 1960 году модельер открыл в Риме собственное ателье и официально зарегистрировал марку Valentino. Одной из первых звезд, обратившихся в его модный дом, стала актриса Элизабет Тейлор. В этот же период он познакомился с Джанкарло Джамметти, который впоследствии стал его деловым партнером и в 1962—1998 годах занимал должность генерального директора дома моды.
В 1962 году на международной выставке Pitti Immagine во Флоренции состоялся показ коллекции Valentino — Gotha, получивший широкий резонанс. В линейку вошли наряды особого оранжево-красного оттенка, который с тех пор известен как Rosso Valentino (красный от Валентино) и стал фирменным цветом бренда. Этот тон выгодно выделяется на фоне красных ковровых дорожек кино- и музыкальных фестивалей, что было высоко оценено мировыми знаменитостями. Среди клиенток дизайнера были Одри Хепберн, Марелла Аньелли, принцесса Маргарет Великобритании и другие известные личности.
В 1963 году в дом Valentino обратилась Жаклин Кеннеди, овдовевшая после убийства супруга. Она заказала шесть черных ансамблей для ношения в период траура.
Ведущий итальянский кутюрье.
К середине 1960‑х годов Гаравани закрепил за собой статус одного из ключевых итальянских кутюрье. В 1968 году он представил коллекцию Collezione Bianca, полностью составленную из белых и бежевых изделий, украшенных вышивкой в форме буквы V, впоследствии ставшей фирменным логотипом дома. Кружевное платье из этой линии Жаклин Кеннеди выбрала для свадьбы с Аристотелем Онассисом в 1968 году. Фотографии церемонии попали на обложки и первые полосы ведущих мировых изданий, что принесло дизайнеру международную известность. Уже на следующий день после свадьбы в ателье Валентино поступило более 40 заказов на точное повторение этого платья.
С конца 1960‑х годов бренд Valentino начал развивать розничную сеть. Бутики открывались в Милане, Риме, Париже, Токио, Нью‑Йорке, Бангкоке, Далласе, Москве и других городах. Впоследствии общее число магазинов превысило 1500, они появились более чем в 100 странах.
В 1969 году модный дом Valentino представил первую мужскую линию одежды, в 1970‑м — коллекцию аксессуаров. В 1978 году бренд вышел на рынок парфюмерии, а в 1983 году — на сегмент молодежной одежды. В 1985 году была показана линия денима, в 1987‑м — коллекция сумок, в 1995‑м — линия нижнего белья. В 2003 году дом запустил молодежную линию RED Valentino, а также представил коллекцию часов. В 1984 году Валентино разработал форму для Олимпийской сборной Италии к летним Играм в Лос‑Анджелесе.
Кто одевался у Valentino.
В разные периоды к числу постоянных клиенток модельера относились британская принцесса Диана, королева Испании София, княгиня Монако Грейс, бывшая первая леди США Нэнси Рейган, а также актрисы, певицы и модели Софи Лорен, Николь Кидман, Джейн Фонда, Гвинет Пэлтроу, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер, Наталья Водянова и другие. В нарядах от Valentino под венец выходили, в частности, принцесса Швеции Мадлен, принцесса Нидерландов Максима, Элизабет Тейлор, Дженнифер Лопес, Энн Хэтэуэй и ряд других известных персон.
Продажа Valentino.
В 1998 году модный дом Valentino был продан итальянскому холдингу HdP за 300 млн долларов. В 2002 году его новым владельцем стал миланский текстильный концерн Marzotto Appareli, заплативший за бренд 210 млн долларов. Вновь сменил собственника Valentino в 2007 году: лондонская компания Permira приобрела его за 3,5 млрд долларов. В 2012 году купила Valentino катарская корпорация Mayhoola for Investments Fashion Group за 858 млн долларов.
Валентино занимал должность креативного директора дома до 23 января 2008 года. В этот день, в рамках Недели высокой моды в Париже, он представил свою финальную коллекцию, в которой все модели вышли на подиум в красных нарядах. Этим показом кутюрье официально завершил карьеру, назвав момент подходящим.
После ухода с поста директора Валентино Гаравани продолжил работать в формате индивидуальных заказов. В 2010 году он открыл во Франции выставку, где были представлены 200 его эскизов и набросков моделей одежды, созданных в период с 1959 по 2008 годы, а также фотографии знаменитостей в нарядах от Valentino.
Виртуальный музей и костюмы для постановок.
В 2011 году Гаравани совместно с Джанкарло Джамметти запустил виртуальный музей, в коллекции которого представлено свыше 300 трехмерных моделей платьев, около 5000 эскизов и 100 видеороликов, посвященных созданным нарядам.
В 2012 году Валентино Гаравани разработал 30 костюмов для труппы балета New York City Ballet. Через четыре года в Риме состоялась премьера оперы «Травиата», реализованной при участии Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти в сотрудничестве с Римским оперным театром и режиссером Софией Копполой. Валентино выступил автором сценических костюмов, а также продюсером постановки.
Награды и звезда на «Аллее стиля».
Валентино Гаравани удостоен целого ряда высоких наград. Среди них — премия Маркуса Неймана, признанная одной из наиболее престижных в международной индустрии моды (1967), большой крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» в степени кавалера (1986), орден «За заслуги в труде» в степени кавалера (Италия, 1996).
Также ему вручены премия Джеффри Бина «За вклад в развитие моды», присужденная Советом модных дизайнеров Америки (2000), орден Почетного легиона в степени кавалера (Франция, 2006), а также орден Искусств и литературы в степени командора (Франция, 2012). В 2009 году в его честь была установлена именная звезда на «Аллее стиля» на Родео-Драйв в Беверли-Хиллз.
Похороны пройдут в Риме.
Прощальная церемония с итальянским модельером Валентино Гаравани, основателем модного дома Valentino, состоится в Риме в пятницу, 23 января. Отпевание пройдет в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики. Об этом сообщили в пресс-службе фонда Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.