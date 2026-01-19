Сын электрика, покоривший Голливуд: что известно об основателе легендарного модного дома Валентино Гаравани

К середине 1960‑х годов Гаравани закрепил за собой статус одного из ключевых итальянских кутюрье. В 1968 году он представил коллекцию Collezione Bianca, полностью составленную из белых и бежевых изделий, украшенных вышивкой в форме буквы V, впоследствии ставшей фирменным логотипом дома. Кружевное платье из этой линии Жаклин Кеннеди выбрала для свадьбы с Аристотелем Онассисом в 1968 году. Фотографии церемонии попали на обложки и первые полосы ведущих мировых изданий, что принесло дизайнеру международную известность. Уже на следующий день после свадьбы в ателье Валентино поступило более 40 заказов на точное повторение этого платья.