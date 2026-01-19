Ричмонд
Эксперт Ракитин: инициатива повысить штраф за ксеноновые фары обоснована

Автоэксперт Максим Ракитин считает, что ксеноновые фары слепят водителя.

Источник: Аргументы и факты

Инициатива ужесточить ответственность за установку ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов является абсолютно правильной, поскольку напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал автоэксперт Максим Ракитин.

По его словам, предложение Национального автомобильного союза обосновано. Ксеноновые лампы, которые водители устанавливают самостоятельно, часто являются несертифицированными и чрезмерно мощными. Они слепят встречных водителей, могут быть неправильно отрегулированы и светить в разные стороны, что создает прямую угрозу.

Ракитин отметил, что ранее проводились полицейские рейды по выявлению таких нарушений, но сейчас контроль в этой области ослаб.

То же самое, по мнению эксперта, касается и мигающих стоп-сигналов, которые лишь раздражают и отвлекают других участников движения. При этом Ракитин считает саму инициативу правильной, но непродуманной, поскольку остается открытым вопрос о том, кто будет заниматься практическим применением этих штрафов и сбором средств.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин заявил, что машину яркого цвета продать сложнее.