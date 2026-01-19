China Daily: китайский курорт Санья становится магнитом для туристов из РФ

Жители России спасаются от холода, преодолевая тысячи километров, чтобы попасть в тропическую провинцию Хайнань на юге Китая. Об этом пишет издание China Daily, материал которого перевёл aif.ru.
Отмечается, что в Санье на острове Хайнань часто можно увидеть светловолосых голубоглазых детей, которые гоняются за волнами, пока их родители плавают и загорают под русскую музыку, доносящуюся из динамиков.
Резкий рост числа посетителей — прямое следствие взаимной безвизовой политики между Китаем и Россией, которая вступила в силу 15 сентября 2025 года. Граждане России, имеющие обычные паспорта, могут въезжать в Китай без визы и находиться в стране до 30 дней, пока срок действия соглашения не истечёт в сентябре этого года.
Отмечается, что в Санье дорожные указатели на многих улицах написаны на трёх языках: китайском, русском и английском.
По данным Управления по туризму Саньи, в 2024 году местные отели приняли около 170 тыс. российских туристов, но в 2025 году эта цифра выросла примерно до 400 тыс., превысив допандемийный уровень.
Ранее издание «360» писало, что китайский курорт Санья стал невероятно популярен среди отдыхающих из РФ. На его пляжах сейчас царит атмосфера, сравнимая с Сочи в высокий сезон.