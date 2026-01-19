China Daily: китайский курорт Санья становится магнитом для туристов из РФ

Резкий рост числа посетителей — прямое следствие взаимной безвизовой политики между Китаем и Россией, которая вступила в силу 15 сентября 2025 года. Граждане России, имеющие обычные паспорта, могут въезжать в Китай без визы и находиться в стране до 30 дней, пока срок действия соглашения не истечёт в сентябре этого года.