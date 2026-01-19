В Таганроге более 850 человек окунулись в иордань на Крещение

В Таганроге на Крещение 19 января более 850 жителей окунулись в иордань во время крещенских купаний, сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее данным, купания проходили с 08:00 до 20:00.
— Праздничное событие прошло спокойно и без происшествий благодаря тщательной подготовке и контролю со стороны всех служб, — написала Светлана Камбулова.
Купания прошли в морозную погоду, но желающих окунуться оказалось много. У купели дежурили спасатели и водолазы, а также сотрудники полиции и медики.
Глава Таганрога поблагодарила службы, которые работали на месте и были готовы помочь при необходимости. Жителям, которые планируют окунаться в будущем, рекомендуют выбирать только оборудованные купели и оценивать самочувствие перед погружением.
