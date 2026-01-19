Ричмонд
Генсек ООН не получил приглашение в Совет мира по Газе

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш не получил приглашение в состав «Совета мира» по сектору Газа. Об этом рассказал заместитель его представителя Фархан Хак.

— Мне неизвестно о каких-либо сообщениях, которые мы получали по этому поводу, — сказал он в рамках брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, получил ли Гутерреш приглашение войти в Совет.

Также Хак рассказал, что Гутерреш не сможет посетить форум в Давосе из-за «сильной простуды», передает РИА Новости.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина пригласили в «Совет мира». Кроме того, приглашение получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ответном письме политик выразил искреннюю благодарность и подтвердил согласие войти в состав объединения.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко уже принял приглашение американского коллеги. Минск рассматривает предложение Вашингтона, в том числе как признание личных заслуг и международного авторитета Александра Лукашенко.

