Всемирная федерация кёрлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отрицательно отреагировал на идею транслировать Олимпиаду-2026 по российским телеканалам, так как спортсмены допущены в ограниченном составе и в нейтральном статусе. Бывший чемпион также пояснил, что по тем же соображениям не станет смотреть телевизионные трансляции Игр. Эту позицию поддержал хореограф и фигурист Илья Авербух. Он считает, что вещание Олимпиады будет посылать неоднозначный месседж: с одной стороны, страну не допустили к «спортивному празднику», а с другой — существует желание оставаться его частью хотя бы в качестве зрителя.