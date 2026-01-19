Ричмонд
Всемирная федерация кёрлинга допустила российских юниоров с флагом и гимном

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) приняла решение допустить юниорские сборные России и Белоруссии к международным соревнованиям с полной национальной атрибутикой. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Совет федерации, руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), разрешил молодым спортсменам выступать под флагами своих стран, в национальной форме, с гимном и указанием страны.

«Впервые новые правила будут применены уже в текущем сезоне 5−10 мая на чемпионате мира среди юниоров по кёрлингу среди смешанных пар в Эдмонтоне», — написал Дегтярёв. WCF стала четвёртой международной федерацией, последовавшей рекомендациям МОК по допуску российских юниоров.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отрицательно отреагировал на идею транслировать Олимпиаду-2026 по российским телеканалам, так как спортсмены допущены в ограниченном составе и в нейтральном статусе. Бывший чемпион также пояснил, что по тем же соображениям не станет смотреть телевизионные трансляции Игр. Эту позицию поддержал хореограф и фигурист Илья Авербух. Он считает, что вещание Олимпиады будет посылать неоднозначный месседж: с одной стороны, страну не допустили к «спортивному празднику», а с другой — существует желание оставаться его частью хотя бы в качестве зрителя.

