Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия начала процесс по выходу из СНГ

Молдавия намерена выйти из СНГ после расторжения ключевых соглашений с организацией.

Источник: Комсомольская правда

Молдавия выйдет из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) после того, как завершит процедуру денонсации ключевых соглашений с организацией. Об этом заявил глава МИД республики Михай Попшой в эфире «Радио Молдова».

«После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше», — заявил министр.

Дипломат подчеркнул, что речь идет об Уставе СНГ, Соглашении о создании СНГ и соответствующем приложении. Документы по денонсации будут направлены для окончательного утверждения в парламент республики.

Ранее KP.RU сообщал, что Европейский союз приостановил полноценные переговоры по вступлению Молдавии в объединение. Отмечается, что ЕС посоветовал республике не торопиться и ограничиться обсуждением технических вопросов членства Молдавии.