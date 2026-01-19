Молдавия начала процесс по выходу из СНГ

Молдавия выйдет из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) после того, как завершит процедуру денонсации ключевых соглашений с организацией. Об этом заявил глава МИД республики Михай Попшой в эфире «Радио Молдова».
«После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше», — заявил министр.
Дипломат подчеркнул, что речь идет об Уставе СНГ, Соглашении о создании СНГ и соответствующем приложении. Документы по денонсации будут направлены для окончательного утверждения в парламент республики.
Ранее KP.RU сообщал, что Европейский союз приостановил полноценные переговоры по вступлению Молдавии в объединение. Отмечается, что ЕС посоветовал республике не торопиться и ограничиться обсуждением технических вопросов членства Молдавии.