Убивший 23-летнюю блогера Карину Штерн рак начинался как обычная простуда

Блогер Карина Штерн умерла от альвеолярной рабдомиосаркомы, с которой боролась несколько лет. Об онкологическом заболевании, убившем девушку, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«Это достаточно редкий, но агрессивный вид опухоли. Чаще всего альвеолярная рабдомиосаркома диагностируется у молодых пациентов. В силу возраста у них все процессы в организме происходят быстрее, в образовании опухоли участвуют ткани, которые более функционально, активнее, быстрее делятся», — объяснил он.
По словам онколога, в случае с блогером развитие онкологии могла спровоцировать генетическая аномалия.
«В случае с саркомами может работать генетическая аномалия, некоторая предрасположенность, особенности строения тканей. Чтобы саркома начала развиваться, нужно либо внешний фактор мутагенного мощного воздействия, как лучевая терапия, облучение, либо хронические травмы. Был случай, когда саркома развилась на фоне приема различных активных стимуляторов для увеличения мышечной массы», — уточнил эксперт.
Карина Штерн заболела три года назад. По словам девушки, болезнь началась, как обычная простуда, но после ряда исследований ей поставили неутешительный диагноз — «альвеолярная рабдомиосаркома». Через несколько месяцев девушке удалось выйти в ремиссию, но через 10 месяцев произошел рецидив. О возвращении болезни Штерн сообщила своим подписчикам 31 декабря 2025 года. Как сообщил отец девушки в соцсетях, 18 января она умерла.