Убивший 23-летнюю блогера Карину Штерн рак начинался как обычная простуда

Карина Штерн заболела три года назад. По словам девушки, болезнь началась, как обычная простуда, но после ряда исследований ей поставили неутешительный диагноз — «альвеолярная рабдомиосаркома». Через несколько месяцев девушке удалось выйти в ремиссию, но через 10 месяцев произошел рецидив. О возвращении болезни Штерн сообщила своим подписчикам 31 декабря 2025 года. Как сообщил отец девушки в соцсетях, 18 января она умерла.