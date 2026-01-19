Ричмонд
Один из богатейших людей в мире договорился о покупке доли «Лукойла» в Мексике

Карлос Слим, один из богатейших людей мира, через свою компанию Grupo Carso приобретает мексиканские активы «Лукойла». Сделка касается компании Fieldwood Mexico. Об этом сообщила Grupo Carso в уведомлении на Мексиканскую фондовую биржу.

«Grupo Carso через свою дочернюю компанию Zamajal подписала обязывающее соглашение с Lukoil International Upstream Holding и Lukoil International Holding о приобретении 100% капитала Fieldwood Mexico», — говорится в документе.

Сумма сделки — 270 млн долларов. Покупатель также погасит долг в размере 330 млн долларов. Окончательные условия и сумма могут измениться при закрытии сделки.

Для завершения операции нужны одобрения мексиканских властей, включая Национальную антимонопольную комиссию и Министерство энергетики. Также требуется разрешение Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

Ранее Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла» до 28 февраля. Документ позволяет компании вести переговоры о передаче Lukoil International GmbH и её активов. Предыдущая лицензия истекала 17 января. В октябре «Лукойл» и «Роснефть» вместе с 34 дочерними структурами попали под новый пакет американских санкций. Однако 4 декабря Минфин США разрешил «Лукойлу» покупать товары и услуги за рубежом до 29 апреля 2026 года.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

