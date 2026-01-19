Один из богатейших людей в мире договорился о покупке доли «Лукойла» в Мексике

Ранее Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла» до 28 февраля. Документ позволяет компании вести переговоры о передаче Lukoil International GmbH и её активов. Предыдущая лицензия истекала 17 января. В октябре «Лукойл» и «Роснефть» вместе с 34 дочерними структурами попали под новый пакет американских санкций. Однако 4 декабря Минфин США разрешил «Лукойлу» покупать товары и услуги за рубежом до 29 апреля 2026 года.