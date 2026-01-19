Жена Зеленского посоветовала замерзающим украинцам найти новые эмоции

На фоне проблем с электричеством в украинских городах в Сети вспомнили интервью супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, в котором она заявила, что жители страны готовы терпеть подобные условия 2−3 года. По ее словам, находятся «новые эмоции», которые позволяют выдержать подобную ситуацию.
— У украинцев спрашивали: «Сколько они еще могут терпеть, в этих условиях без света, без тепла?» И украинцы, в основном это больше 90 процентов опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть 2−3 года, если они видят перспективу членства в ЕС (Евросоюзе — прим. «ВМ»), — высказалась Зеленская в интервью телеканалу BBC в ноябре 2022 года.
Она добавила, что граждане Украины будут терпеть отключения электричества и отопления ради «победы и чувства собственного достоинства», а также ожидания со стороны демократической семьи, передает «КП».
В тот же день бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане. Он объяснил, что таким образом украинцы могли бы поддержать отечественных предпринимателей, особенно малого и среднего сегмента.