Лютые морозы окутали Россию: какая температура ожидается в регионах и где сохранится тепло

Согласно информации, опубликованной на сайте управления, в ночь на 19 января на территории ЯНАО прогнозируется температура воздуха в пределах от минус 26 до минус 31 градуса, при прояснениях — до минус 33−38 градусов. В ночь на 20 января ожидается от минус 31 до минус 36 градусов, при прояснении до минус 41. В ночь на 21 января, по данным синоптиков, температура может опуститься до минус 32−37 градусов, местами при ясной погоде — до минус 38−43 градусов.