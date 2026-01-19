Лютые морозы окутали Россию: какая температура ожидается в регионах и где сохранится тепло

В некоторых регионах температура упадет до −40 градусов.
В ближайшие дни во многих регионах России придет ультраполярное вторжение. Согласно прогнозам метеорологов, с четверга, 22 января ожидается нашествие мощного сибирского антициклона. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до −30 градусов и ниже. Нынешний январь имеет шансы войти в число самых холодных с начала 21века. О том, какую погоду стоит ожидать — в материале URA.RU.
Свердловская область.
Морозы продержатся всю неделю.
Уже с 20 января Свердловская область вновь окажется под воздействием северного циклона. По информации Уральского гидрометцентра, в середине текущей недели в регионе местами прогнозируется понижение температуры воздуха до отметок в −43 градуса.
По данным синоптиков, арктический (сибирский) холод начнет смещаться на запад, сначала распространяясь на самые северные районы области. К 21 января, по мере ослабления влияния циклона, холодный воздух охватит большую часть территории региона. Наиболее сильные морозы, в диапазоне от −32 до −37 градусов, а местами от −40 до −43 градусов, ожидаются 22 и 23 января, уточнили метеорологи.
Челябинская область.
Температура окажется ниже климатической нормы на 10−12 градусов.
В Челябинске и Челябинской области в ближайшие пять суток ожидается возвращение аномальных холодов с понижением температуры до −36 градусов. О том, в какие дни прогнозируются наиболее сильные морозы, URA.RU сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.
По ее словам, на территорию региона распространилось влияние антициклона, который будет определять погодные условия в течение следующей недели. «С этим связано усиление морозов: температура окажется ниже климатической нормы на 10−12 градусов. Самые сильные холода ожидаются в ночные часы 22−23 и 23−24 января. В Челябинске столбики термометров могут опуститься до минус 32 градусов, местами по области — до минус 36», — уточнила синоптик.
Тюменская область.
С 22 января в Тюмени ожидается резкое похолодание до −33 градусов. Период сильных морозов продлится в течение трех суток.
Согласно прогнозу, в ночь на 22 января в областном центре столбики термометров опустятся до −32 градусов. Днем 23 января температура повысится до −27 градусов. Ожидается облачная погода без осадков, скорость порывов ветра составит 2−3 м/с.
Пермский край.
Предстоящая неделя станет самой холодной за всю зиму.
На предстоящей неделе в Пермском крае ожидается резкое и продолжительное похолодание, температурный фон окажется ниже климатической нормы на 8−10 градусов. Об этом информируют авторы проекта «Метеоролог и я» в своем telegram-канале.
«Грядущая неделя будет наиболее холодной с начала зимнего сезона, она окажется более продолжительной и интенсивной по сравнению с прошлыми арктическими вторжениями, а отклонение температуры от климатической нормы достигнет 8−10 °С», — заявили авторы проекта. Метеорологи уточняют, что ключевым фактором станет вторжение арктической воздушной массы и последующее формирование мощного антициклона над территорией региона.
ЯМАЛ.
В Ямало-Ненецком автономном округе в ночь на понедельник, 19 января, ожидается понижение температуры воздуха до −38 градусов, а к середине недели ночные морозы могут усилиться до −43 градусов. Соответствующий прогноз представлен специалистами Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
Согласно информации, опубликованной на сайте управления, в ночь на 19 января на территории ЯНАО прогнозируется температура воздуха в пределах от минус 26 до минус 31 градуса, при прояснениях — до минус 33−38 градусов. В ночь на 20 января ожидается от минус 31 до минус 36 градусов, при прояснении до минус 41. В ночь на 21 января, по данным синоптиков, температура может опуститься до минус 32−37 градусов, местами при ясной погоде — до минус 38−43 градусов.
ХМАО.
В ряде районов Ханты-Мансийского автономного округа ожидается резкое понижение температуры воздуха до −43 градусов. Об этом информирует Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
Согласно прогнозу, в ночные часы 21 января температура в округе составит преимущественно от −31 до −36 градусов, местами понизится до −38…-43 градусов. Днем ожидается небольшой рост температуры: до −29…-34 градусов, местами — до −20 градусов, следует из сообщения на сайте управления.
Москва.
Январь 2026 года в Москве, по предварительной оценке, может оказаться одним из десяти самых холодных за текущий век. Такое мнение сообщил синоптик Михаил Леус.
По его словам, с четверга 22 января в столичном регионе вновь начнется усиление морозов: днем ожидается не выше минус 6−8 градусов. С пятницы прогнозируется более заметное понижение температуры — в ночные часы около минус 15, днем минус 10−12 градусов. В ночь на субботу температура может опуститься до минус 16−18 градусов.
Где еще будут морозы.
Во многих центральных районах и Сибирском Федеральном округе ожидаются рекордные морозы.
Морозный антициклон будет определять погоду в большей части России, в ближайшие дни в ряде регионов сохранится аномально сильный холод. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию ТАСС.
Влияние антициклона простирается от западных границ страны до побережья Тихого океана, особенно сильно — в центральных районах, в умеренных широтах и на юге России в европейской и азиатской частях. Наиболее выраженные аномалии фиксируются в Сибирском федеральном округе: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Иркутской области, Туве, Хакасии, а также в Бурятии и Забайкалье. Там температура на 15−20 градусов ниже климатической нормы.
Сильные морозы держатся и на юге Сибири: в Хакасии до минус 45 градусов и ниже, в Туве — до минус 50, в Бурятии среднесуточная температура на 7−10 градусов ниже обычной. В Тамбовской области ожидается минус 12−20 градусов, что на 7−15 градусов ниже нормы, в Красноярске — до минус 45−50, с отклонением от нормы на 14−20 градусов.
Сложная метеообстановка сохраняется в Краснодарском крае. Сильные осадки в виде мокрого снега, ночью минус 7−10, днем около нуля, гололедица, налипание снега и ветер до 25 м/с, на Черноморском побережье в районе Анапы — до 30 м/с. В Сочи сохраняется лавинная опасность.
В то же время в Якутии, по словам Вильфанда, будет аномально «тепло» для этого региона. Температура окажется на 8−12 градусов выше нормы — около минус 35 градусов ночью и минус 30 днем.
Где ожидается тепло.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в начале недели ожидается сравнительно мягкая зима: ночные температуры составят от −1 до −6 градусов, дневные — от +1 до −5 градусов, местами пройдет снег и мокрый снег. С середины недели прогнозируется понижение температуры: ночью столбики термометров опустятся до −9 градусов, днем — до −2…−7 градусов. Таким прогнозом поделилась с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В республике Карелия, а также в Новгородской, Псковской и Мурманской областях в ночные часы температура установится в пределах от −5 до −13 градусов с дальнейшим понижением к середине недели. Днем в понедельник и вторник ожидается от −1 до −6 градусов, после чего усилится мороз до −6…−11 градусов.