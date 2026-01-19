Ричмонд
Молдова окончательно выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в Содружество: «Это несовместимо со статусом страны, которая идет в ЕС» — глава МИДа Попшой

Такое заявление сделал глава МИД страны Михай Попшой.

Источник: Комсомольская правда

Молдова окончательно выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в Содружество, заявил глава МИД страны Михай Попшой.

Он объяснил это тем, что нахождение в составе СНГ несовместимо со статусом страны, которая является кандидатом на членство в ЕС.

Глава МИДа Михай Попшой:

— Денонсация этих трёх документов (Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и приложения к нему) даст нам право сказать с юридической точки зрения, что Молдова больше не является членом СНГ. Мы завершим необходимые процедуры в правительстве до середины февраля, после чего окончательное решение по этому поводу предстоит принять депутатам.