ИКИ РАН: Солнце испускает мощнейший поток протонов за последние 14 лет

Поток солнечных протонов достиг рекорда за десятилетие, превысив уровень 1920 впервые с 2012 года, сообщили в пресс-службе ИКИ РАН. Это самое сильное космическое событие в текущем солнечном цикле (25-й). Причина высокой энергии протонов неясна, но выброс плазмы может быть быстрее ожидаемых 1100 км/с.