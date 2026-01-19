ИКИ РАН: Солнце испускает мощнейший поток протонов за последние 14 лет

Поток солнечных протонов достиг рекорда за десятилетие, превысив уровень 1920 впервые с 2012 года, сообщили в пресс-службе ИКИ РАН. Это самое сильное космическое событие в текущем солнечном цикле (25-й). Причина высокой энергии протонов неясна, но выброс плазмы может быть быстрее ожидаемых 1100 км/с.
«В целом на фоне общей низкой активности Солнца событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств», — говорят ученые.
Накануне произошла вспышка максимального уровня X1.95, выброс плазмы достигнет Земли 20 января в 12:00 по Москве и может вызвать магнитную бурю уровня G4.
Солнечные вспышки делятся на классы A-X. Магнитные бури влияют на энергосистемы, спутниковую навигацию и радиосвязь. Уровень G5 может вызвать масштабные проблемы на планете с электроникой.
