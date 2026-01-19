Ричмонд
«Территории потеряны»: Трамп заявил, что возвращение земель Киеву не обсуждается

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина в борьбе против России безвозвратно потеряла значительную часть территории. С таким мнением глава Белого дома выступил в понедельник, 19 января.

По его словам, возвращение территорий Украине уже не является частью повестки, и сейчас Вашингтон сосредоточен на том, чтобы после завершения конфликт не вспыхнул вновь. Также президент США анонсировал начало масштабной работы с европейскими союзниками над созданием новой системы гарантий безопасности.

— Они уже потеряли территорию, если говорить честно. Территория потеряна. Что касается гарантий безопасности, мы работаем над этим вместе с Европой. Европа станет важной частью этого процесса. Мы работаем над тем, чтобы война не началась снова, — подчеркнул президент США.

Американский лидер также добавил, что в войне нет «ничего красивого или хорошего», а ее исход практически невозможно предсказать, передает «МК».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз сообщил о возникновении нового шанса закончить конфликт с Россией. Он рассказал, что встретился с представителями государств «коалиции желающих» и они обсудили последовательность дальнейших шагов.

