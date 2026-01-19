Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Франция хочет отклонить приглашение США в Совет мира по Газе

Франция может отказаться от вступления в Совет мира по управлению сектором Газа, который поднимает серьезные вопросы о роли ООН.

Источник: Комсомольская правда

Франция хочет отклонить приглашение США присоединиться к «Совету мира» по Газе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник среди окружения французского президента Эммануэля Макрона.

«Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к “Совету мира” Трампа на данном этапе», — говорится в заявлении.

Источник отмечает, что данная инициатива поднимает серьезные вопросы о роли ООН, которая якобы не должна подвергаться сомнению.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» по управлению сектором Газа, разговоры о котором начались еще летом 2025 года. Как заявило агентство Bloomberg, церемония подписания соглашения о нем пройдет на саммите в Давосе. При этом круг стран, которые войдут в так называемый «Совет мира», остается неясным.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше