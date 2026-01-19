Reuters: Франция хочет отклонить приглашение США в Совет мира по Газе

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» по управлению сектором Газа, разговоры о котором начались еще летом 2025 года. Как заявило агентство Bloomberg, церемония подписания соглашения о нем пройдет на саммите в Давосе. При этом круг стран, которые войдут в так называемый «Совет мира», остается неясным.