Reuters: Франция хочет отклонить приглашение США в Совет мира по Газе

Франция хочет отклонить приглашение США присоединиться к «Совету мира» по Газе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник среди окружения французского президента Эммануэля Макрона.
«Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к “Совету мира” Трампа на данном этапе», — говорится в заявлении.
Источник отмечает, что данная инициатива поднимает серьезные вопросы о роли ООН, которая якобы не должна подвергаться сомнению.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» по управлению сектором Газа, разговоры о котором начались еще летом 2025 года. Как заявило агентство Bloomberg, церемония подписания соглашения о нем пройдет на саммите в Давосе. При этом круг стран, которые войдут в так называемый «Совет мира», остается неясным.