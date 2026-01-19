Бизнес оказывает бойцам всестороннюю поддержку

19 января в столичном Департаменте торговли и услуг рассказали о предпринимателях, которые собирают гуманитарные грузы для участников спецоперации.
Предприниматели столицы на регулярной основе отправляют бойцам специальной военной операции современные средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники, автомобили, экипировку, вещи, маскировочные сети и медикаменты. Кроме того, активисты занимаются патриотическим воспитанием молодежи.
Так, уже несколько лет оказывает помощь участникам СВО генеральный директор одной из зеленоградских компаний Вячеслав. Приобретенный им комплекс РЭБ спас жизни бойцов-пограничников под Курском, позволив им избежать ранений во время обстрела при отходе из опасной зоны.
А директор еще одной компании Зеленограда Павел закупает оборудование и транспорт по запросам бойцов. В специально арендованном им помещении организована работа по плетению маскировочных сетей. Волонтерам предоставляют бесплатное питание в принадлежащей бизнесмену столовой, а также регулярно отправляют выпечку на передовую.
Поддержку нашим защитникам оказывают и фермеры, торгующие на московских ярмарках. Среди них — молодая семья Кукушкиных из Липецкой области. Из своих овощей они делают и передают в зону СВО сухие пайки — готовые суповые наборы.
Помогают бойцам, которые находятся в зоне СВО, и участники городских фестивалей. Один из них, Данила Козлов, вместе с друзьями организует сборы средств и закупает квадроциклы, дроны, радиостанции, медицинские принадлежности, спутники, машины и многое другое.
— Все собранные средства помогали нашим бойцам выполнять задачи, сохранять жизни товарищей, приближать победу и налаживать быт, — рассказал Данила Козлов.
Его друг и коллега Юрий Балахнин ездит в зону СВО и передает бойцам все, что удается купить на собранные средства. Большую часть гуманитарного груза доставляют в Курскую область. Среди тех, кого поддерживают предприниматели, — бойцы из 155-й бригады морской пехоты.
— Также не бросаем и ребят с ранениями, навещаем в госпиталях, помогаем с необходимыми вещами. Эти ребята нам уже как семья, — добавил Данила Козлов.
Отправляет бойцам гуманитарные посылки и участница гастрономического фестиваля, проходившего на Манежной площади, Джулиета Согомонян. В них обязательно кладет рисунки и письма бойцам от своей дочери. Многие другие продавцы и рестораторы перечисляют часть выручки в помощь участникам специальной военной операции.
Еще один предприниматель — Виталий Угренюк — самостоятельно отвозит гуманитарную помощь в зону СВО, предварительно связываясь с военнослужащими. Он сотрудничает с медицинскими взводами.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Лиханов, депутат Мосгордумы:
— Поддержка участников специальной военной операции остается одним из главных приоритетов для самых разных людей: от предпринимателей до пенсионеров, молодежи и ветеранов. Каждый вносит свою лепту в общий вклад, оказывая посильную помощь нашим бойцам — участникам специальной военной операции. Передавая гуманитарные грузы, мы таким образом говорим им спасибо за участие в СВО, за защиту страны.