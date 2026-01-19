Бизнес оказывает бойцам всестороннюю поддержку

— Поддержка участников специальной военной операции остается одним из главных приоритетов для самых разных людей: от предпринимателей до пенсионеров, молодежи и ветеранов. Каждый вносит свою лепту в общий вклад, оказывая посильную помощь нашим бойцам — участникам специальной военной операции. Передавая гуманитарные грузы, мы таким образом говорим им спасибо за участие в СВО, за защиту страны.