В Ростовской области в 2025 году установили более 3,7 тысячи автономных пожарных извещателей в домах и квартирах, рассказали в правительстве региона.
— Главная цель датчика — оповестить о пожаре людей. А это значит — дать шанс на спасение или даже потушить огонь самостоятельно, пока он не охватил большую площадь, — пояснил директор областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Павел Нудгин.
В Ростовской области установили пожарные извещатели в 3700 домов и квартир. Фото: Правительство РО.
С 2018 года в Ростовской области совместно с ВДПО и МЧС России устанавливают пожарные извещатели. За это время устройствами оборудовали около восьми тысяч домовладений и квартир, в первую очередь, у людей из групп риска.
Извещатели реагируют на дым громким сигналом, который способен разбудить даже спящего.
Параллельно жителей обучают правилам безопасного использования обогревателей, печей и газового оборудования. Также им напоминают о необходимости не оставлять детей без присмотра.
