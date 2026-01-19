Ричмонд
В Ростовской области установили пожарные извещатели в 3700 домов и квартир

В Ростовской области в 2025 году установили пожарные извещатели в более чем 3700 домов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2025 году установили более 3,7 тысячи автономных пожарных извещателей в домах и квартирах, рассказали в правительстве региона.

— Главная цель датчика — оповестить о пожаре людей. А это значит — дать шанс на спасение или даже потушить огонь самостоятельно, пока он не охватил большую площадь, — пояснил директор областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Павел Нудгин.

В Ростовской области установили пожарные извещатели в 3700 домов и квартир. Фото: Правительство РО.

С 2018 года в Ростовской области совместно с ВДПО и МЧС России устанавливают пожарные извещатели. За это время устройствами оборудовали около восьми тысяч домовладений и квартир, в первую очередь, у людей из групп риска.

Извещатели реагируют на дым громким сигналом, который способен разбудить даже спящего.

Параллельно жителей обучают правилам безопасного использования обогревателей, печей и газового оборудования. Также им напоминают о необходимости не оставлять детей без присмотра.

