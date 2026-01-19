Фонд имени Валентино Гаравани назвал дату похорон модельера

Знаменитый модельер родился в городе Вогера на севере Италии в 1932 году. Он окончил школу, а затем учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Еще с юного возраста ему удалось пройти стажировки у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. Дом моды Valentino он основал в начале 1960-х.