Фонд имени Валентино Гаравани назвал дату похорон модельера

Всемирно известного модельера Валентино Гаравани похоронят в пятницу, 23 января. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе Фонда имени Гаравани, подтвердив смерть модельера, передает ТАСС.

Гаравани скончался в возрасте 93 лет. Об этом стало известно вечером того же дня. По информации СМИ, прощание запланировано на 21 и 22 января. Основатель модного дома Valentino скончался в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме. Причина смерти не уточняется.

Знаменитый модельер родился в городе Вогера на севере Италии в 1932 году. Он окончил школу, а затем учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Еще с юного возраста ему удалось пройти стажировки у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. Дом моды Valentino он основал в начале 1960-х.