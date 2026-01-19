Ученые назвали скрытые факторы риска развития рака желудка

Также был выявлен специфический след повреждения ДНК из-за окислительного стресса, который усиливается при курении и со временем повышает вероятность злокачественных изменений. Еще одним фактором оказались возрастные мутации в стволовых клетках крови, чаще встречающиеся у пожилых людей и связанные с повышенным количеством бактерий из полости рта в желудке. По мнению авторов, рак желудка возникает в результате длительного накопления нескольких неблагоприятных факторов, а понимание этих механизмов позволит раньше выявлять группы риска и улучшить профилактику.