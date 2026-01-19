Ученые назвали скрытые факторы риска развития рака желудка

Риск развития рака желудка формируется задолго до появления симптомов — под влиянием возраста, курения, генетических изменений в крови и бактерий полости рта. К такому выводу пришли исследователи из Duke-NUS Medical School и Национальной университетской системы здравоохранения Сингапура, передает «Газета.Ru».
Ученые проанализировали более 1500 образцов предракового изменения слизистой желудка — кишечной метаплазии — у добровольцев из шести стран. Выяснилось, что уже на этой ранней стадии в клетках накапливаются мутации, характерные для будущей опухоли. Особую опасность представляют повреждения гена ARID1A, связанные с повышенным риском перерождения в рак и худшим прогнозом.
Также был выявлен специфический след повреждения ДНК из-за окислительного стресса, который усиливается при курении и со временем повышает вероятность злокачественных изменений. Еще одним фактором оказались возрастные мутации в стволовых клетках крови, чаще встречающиеся у пожилых людей и связанные с повышенным количеством бактерий из полости рта в желудке. По мнению авторов, рак желудка возникает в результате длительного накопления нескольких неблагоприятных факторов, а понимание этих механизмов позволит раньше выявлять группы риска и улучшить профилактику.
