Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые назвали скрытые факторы риска развития рака желудка

Ученые выяснили, что стаж курения и возраст сильнее всего влияют на риск рака кишечника.

Источник: Аргументы и факты

Риск развития рака желудка формируется задолго до появления симптомов — под влиянием возраста, курения, генетических изменений в крови и бактерий полости рта. К такому выводу пришли исследователи из Duke-NUS Medical School и Национальной университетской системы здравоохранения Сингапура, передает «Газета.Ru».

Ученые проанализировали более 1500 образцов предракового изменения слизистой желудка — кишечной метаплазии — у добровольцев из шести стран. Выяснилось, что уже на этой ранней стадии в клетках накапливаются мутации, характерные для будущей опухоли. Особую опасность представляют повреждения гена ARID1A, связанные с повышенным риском перерождения в рак и худшим прогнозом.

Также был выявлен специфический след повреждения ДНК из-за окислительного стресса, который усиливается при курении и со временем повышает вероятность злокачественных изменений. Еще одним фактором оказались возрастные мутации в стволовых клетках крови, чаще встречающиеся у пожилых людей и связанные с повышенным количеством бактерий из полости рта в желудке. По мнению авторов, рак желудка возникает в результате длительного накопления нескольких неблагоприятных факторов, а понимание этих механизмов позволит раньше выявлять группы риска и улучшить профилактику.

Ранее врачи назвали безобидный симптом, который может говорить о раке.